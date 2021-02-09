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أصل الحكاية

أنشئت عام 1937 وعرفت باسم معهد التدبير المنزلي.. تعرف على حكاية كلية الاقتصاد المنزلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:12 ص
كلية الاقتصاد المنزلى
كلية الاقتصاد المنزلى
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كريم ناصر
تتواجد فى ثلاث جامعات فقط وتنفرد بتخصصاتها الفريدة من نوعها ولها تاريخ يمتد لأكثر من 50 عاما.. إنها كلية الاقتصاد المنزلى . 


كانت بداية نشأتها  فى عام 1937 وعرفت فى ذلك الوقت باسم "المعهد العالي للتدبير المنزلى للبنات"، ثم فى عام 1942 ضمت للمعاهد العليا الفنية وفى عام 1962 تحول اسمها الى المعهد العالي للتدبير المنزلي والفنون الطرزية وجاء عام 1975 لتنضم لجامعة حلوان وتستقر باسم كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان. 


وتقع الكلية خارج حرم جامعة حلوان حيث تتواجد فى منطقة بولاق أبو العلا فى  65 ش المطبعة الأهلية.


وفي عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع  الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عدد من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض. 


وتعتبر جامعة حلوان جامعة شاملة تضم كليات ذات تنوع وتميز واضح في شتى مجالات العلوم والفنون وتضم الجامعة (23) كلية ويضم مقر الجامعة بعين حلوان (12) كلية أما باقي الكليات فعددها (11) خارج مقر الجامعة وموزعة في  حلوان والقاهرة والجيزة.

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