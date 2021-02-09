التمشيط الصحيح .. طرق تقلل تساقط الشعر وتقصفه

يعاني الكثير من مواجهة مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر المستمر ، أو التقصف ، أو قشرة الرأس ، أو حتى مشاكل فروة الرأس . ولكن إذا كنت تعانين من هذه الأعراض بشكل منتظم ، فقد حان الوقت للاهتمام بكيفية تمشيط شعرك وفقا لindianexpress





1- استخدام مشط خشب واسع الاسنان لعدة اسباب وهي :





* سهل في فك تشابك العقد.

* يمنع تراكم الكهرباء الاستاتيكية على خيوط شعرك التي تؤدي إلى جفاف الشعر المتطاير مما يسبب تكسره وتساقطه على عكس الأمشاط المعدنية والبلاستيكية الأخرى.

* يوزع الزيوت الطبيعية على فروة الرأس بالتساوي على الخصلات ويحافظ على لمعان شعرك.

* لا يهيج فروة رأسك ، وبدلًا من ذلك يقوم بتدليك فروة رأسك ، ويساعد على نمو الشعر ، ويقلل من قشرة الرأس.



