آنا ليفاندوفسكي تكشف سر لياقة أفضل لاعبي العالم: وجبة صحية والامتناع عن التلفزيون

يشتهر البولندي "روبرت ليفاندوفسكي"، نجم بايرن ميونخ الألماني الذي قاد فريقه لنهائي كأس العالم للأندية، بأنه واحد من أفضل لاعبي كرة القدم من حيث اللياقة البدنية في عالم المستطيل الأخضر.
وتعد "آنا ليفاندوفسكي" الخبيرة في التغذية واللياقة البدنية زوجة البولندي، وراء سر نجاح نجم بايرن ميونخ، وتمتعه بلياقة بدنية عالية رغم تقدمه في السن.
فما طرق التدريب وأنظمة الغذاء التي يتبعها "ليفا"؟
وقالت "آنا" في تصريحات لـ "صدى البلد"، "نتناول وجبات غذائية صحية منتظمة، ونبتعد تمامًا عن تناول الأطعمة السريعة، والمعجنات، وأي شيء مثل الملح والسكر والدقيق".
وتابعت "ليفا يحب وجبات الخضار والشوفان، ويحرص دائمًا على شرب المياه، ويبتعد عن شرب الكحوليات للحفاظ على لياقته".
وواصلت: "أشعر أحيانًا أن ليفا مثل (الآلة) بسبب إدخال التدريب في روتين يومه، والحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، ويجب أن درجة حرارة غرفة المعيشة، لا تزيد عن 21 أو 22 درجة مئوية، كل جعل هذا الأمر سهلًا وتحول بعد ذلك لهواية".
وأضافت: "لا يحب الجلوس كثيرًا على الهاتف، ولا يوجد تليفزيون في غرفة النوم".
وانضم ليفاندوفسكي للفريق البافاري في بداية موسم 2014، وحقق معه لقب الدوري الألماني 6 مرات، والكأس 3 مرات، وكأس السوبر 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
وتوج البولندي جائزة أفضل لاعب في العالم، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، عن موسم (2019-2020)، كما فاز بجائزة لاعب العام في ألمانيا، بعد نهاية موسم (2019-2020).
وقاد ليفا فريقه للوصول إلى نهائي كأس العالم قطر 2020 بعدما سجل هدفين في شباك الأهلي، ليلة أمس، بنصف نهائي المونديال، ليصل للمباراة النهائية أمام تيجيريس المكسيكي، الخميس المقبل.