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فن

بإطلالة ناعمة.. أسيل عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:04 ص
اسيل عمران
اسيل عمران
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محمد بدران
حرصت الفنانة أسيل عمران على مشاركة جمهورها صورة جديدة وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"،

 
وتألقت  أسيل عمران وهي ترتدي جاكيت باللون الزيتي بأكمام طويلة، مع حقيبة باللون الاخضر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلة على كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.


وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالماسكرا، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.


ودخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.


وتزوجت اسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما. إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا .

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