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رياضة

قمة نارية بين برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي الكأس.. الليلة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:20 ص
[رشلونة ضد إشبيلية
[رشلونة ضد إشبيلية
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القسم الرياضي
يلتقي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي سيقام على ملعب رامون سانشيز.


وتنطلق المباراة، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.


ويدخل برشلونة المباراة منتشيا بفوزه الأخير على ريال بيتيس في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد الماضي.


فيما يأمل إشبيلية في الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه أمام النادي الكتالوني، مساء الليلة، من أجل تفيده في مواجهة الإياب المقرر لها الثالث من مارس المقبل.


ومن المتوقع أن يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، منذ بداية اللقاء، حيث كان رونالد كومان، المدير الفني للبرسا، فضل في المواجهة السابقة عدم البدء به أساسيا، وأشركه بديلا في الشوط الثاني من المواجهة.


ويفتقد في مواجهة الليلة، الأمريكي سيرجينيو ديست، الظهير الأيمن للفريق، ومارتن برايثوايت، وميراليم بيانيتش بسبب الإصابة.
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