البنك المركزي السعودي يستعد لأكبر إصلاح في تاريخه.. تفاصيل

يستعد البنك المركزي السعودي لأهم تغيير منذ عقود مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، في فبراير الجاري.









ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد المحللون أنها تغييرات تسهم بشكل قوي في الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.









من جانبه، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن التغييرات لن تؤثر على المسئوليات الأساسية للبنك المركزي السعودي (ساما)، بما في ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار المالي، فضلًا عن تنظيم ودعم القطاع المالي.









وأشار الجدعان، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن التغييرات التي طرأت على قانون البنك المركزي منذ إنشائه عام 1952 تهدف إلى تحديث التشريع، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية، ومنح ساما استقلالية أكبر.









وأوضح وزير المالية السعودي، أن الرياض تتجه نحو نهج أكثر تماسكًا لإدارة مواردها وأصولها، لافتًا: "نحن نعمل على برنامج إدارة الأصول، حيث يمكننا إظهار ما هو موقف الحكومة من الأصول السائلة والأصول غير السائلة والاستثمارات والمطلوبات"، مشيرًا إلى أن الوضع المالي للحكومة أقوى بكثير مما يعتقده الناس.









وتابع: "اليوم أصبحنا أكثر حكمة من وضع 70 مليار دولار في حساب مصرفي يدر عائدات محدودة للغاية، نحن بحاجة إلى الموازنة بين ما تحتاج إليه مثل السيولة النقدية، وما بين السيولة العالية وما نحتاج إليه على المدى الطويل "وما نحتاج إليه على المدى الطويل سيذهب إلى صندوق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة".