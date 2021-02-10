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منوعات

اختبار جديد لـ فيروس كورونا من الهاتف الذكي.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لم يكف الخبراء والعلماء في المجالات المختلفة عن البحث وتقديم الاختراعات والتجارب للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فآخر ما توصل إليه خبراء التكنولوجيا هو جهاز تشخيصي يعرف بـ "كورديال فور كوفيد". 


فقد يعمل جهاز "كوديال فور كوفيد" على الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال دقائق معدودة وعن طريق الهاتف الذكي، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.


وكان مجموعة من العلماء الفرنسيين في معهد الإلكترونيات والإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا النانو، قد قاموا بتطوير هذا الجهاز الذي يشبه محرك أقراص فلاش. 


ويعمل الجهاز من خلال إدخال شريط به عينة مأخوذة بواسطة مسحة من أنف المريض، ومن ثم  يتم توصيل الجهاز المزود بمستشعر خاص مدمج بالهاتف الذكي، وفي غضون 10 دقائق تظهر نتيجة الاختبار على شاشة الموبايل.


 وصرحت "سابيننا شونريتز" القائمة على البحث، بأن العينة يتم أخذها من قبل متخصص، والآن نقوم بتطوير الجهاز على أن يتم التحليل باستخدام اللعاب. 


كما أنه في الوقت الحالي يتم تأكيد هذه الاختبارات باستخدام PCR، فحاليا تطابق نتيجة الجهاز بنسبة 88% من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبية والإيجابية، وهذا مؤشر جيد للغاية.

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