الحكومة تفعل الموقع الإلكتروني لمتابعة حالات العزل المنزلي.. تعرف عليه

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الان، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات.

وقالت الوزيرة: إن معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعا ملحوظا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضا أيضا خلال نفس الفترة تقريبا.

وعرضت الوزيرة أيضا مقارنة لأعداد مرضى الأورام خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، موضحة أنه تلاحظ انخفاض معدل الوفيات لمرضى الأورام في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 بمعدل 0.93 % بالمقارنة بعام 2019، ولذلك فإن الاهتمام المكثف باستمرار مبادرات الكشف المبكر عن المرض مستمرة وقائمة لحماية المرضى من المضاعفات والحفاظ على معدل الانخفاض في معدل الوفيات.