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مستمر.. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لطقس دافئ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية، مؤكدة أنه البلاد تشهد طقساً دافئاً تمامًا أثناء ساعات النهار يميل للحرارة خلال فترة الظهيرة.
 
وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، انه هذا الطقس يعود لارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو 5-6 درجات مئوية، لافتة إلي أنه درجة الحرارة على القاهرة أمس لـ 27 درجة.

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الطقس يستمر حتى الغد الخميس، لافتة الي أن نشهد انخفاض في درجات الحرارة نحو درجتين لـ 3 درجات اعتبارًا من الجمعة.

وتابعت شاكر، أننا نشهد استمرار ظاهرة الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة تكون كثيفة على بعض الطرق. 
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