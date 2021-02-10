على رأس وفد دبلوماسي ... القنصل الروسي يزور قبر آخر قنصل في عهد الإمبراطورية بالإسكندرية.. صور

ترأس كارين فاسليان، قنصل عام روسيا بالإسكندرية وفدًا دبلوماسيًا روسيًا، اليوم الأربعاء، لزيارة قبر اخر قنصل في عهد الإمبراطورية الروسية القنصل الكسندر بيتروف ووضعوا باقة زهور على المقبرة.





و ألقى كارين فاسليان، كلمة بشأن نشاطات الدبلوماسي الروسي الذي عمل من أجل الجالية الروسية في مصر لمدة 36 سنة.





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وأشار إلى أن الكسندر بيتروف ولد يوم 4 اكتوبر1876 بمدينة موسكو وعين قنصلا في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو عام 1910 واخر زيارة له إلى روسيا كانت مع بداية الحرب العالمية الاولى.

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وأضاف إن الفترة بعد ثورة عام 1917 شغل بيتروف منصب المدير العام للمكتب الروسي التابع لمديرية الامن بوزارة الداخلية المصرية مما سمح له تقديم مساعدات كبيرة للمهاجرين الروس في المدينة وتوفي بيتروف عام 1946.



