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محافظات

على رأس وفد دبلوماسي ... القنصل الروسي يزور قبر آخر قنصل في عهد الإمبراطورية بالإسكندرية.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
ترأس كارين فاسليان، قنصل عام روسيا بالإسكندرية وفدًا دبلوماسيًا روسيًا، اليوم الأربعاء، لزيارة قبر اخر قنصل في عهد الإمبراطورية الروسية القنصل الكسندر بيتروف ووضعوا باقة زهور على المقبرة.

و ألقى كارين فاسليان، كلمة بشأن نشاطات الدبلوماسي الروسي الذي عمل من أجل الجالية الروسية في مصر لمدة 36 سنة.

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وأشار إلى أن الكسندر بيتروف ولد يوم 4 اكتوبر1876 بمدينة موسكو وعين قنصلا في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو عام 1910 واخر زيارة له إلى روسيا كانت مع بداية الحرب العالمية الاولى.
وأضاف إن الفترة بعد ثورة عام 1917 شغل بيتروف منصب المدير العام للمكتب الروسي التابع لمديرية الامن بوزارة الداخلية المصرية مما سمح له تقديم مساعدات كبيرة للمهاجرين الروس في المدينة وتوفي بيتروف عام 1946.

حضر اللقاء القنصل ميرات جاتين مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية وموظفو القنصلية الروسية والمركز الثقافي الروسي.
على رأس وفد دبلوماسي ... القنصل الروسي يزور قبر آخر قنصل في عهد الإمبراطورية بالإسكندرية.. صور
على رأس وفد دبلوماسي ... القنصل الروسي يزور قبر آخر قنصل في عهد الإمبراطورية بالإسكندرية.. صور
على رأس وفد دبلوماسي ... القنصل الروسي يزور قبر آخر قنصل في عهد الإمبراطورية بالإسكندرية.. صور
على رأس وفد دبلوماسي ... القنصل الروسي يزور قبر آخر قنصل في عهد الإمبراطورية بالإسكندرية.. صور
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