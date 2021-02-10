3 لقاحات جديدة.. بشرى سارة يزفها سفير البحرين لدى روسيا

أعلن سفير البحرين لدى جمهورية روسيا الاتحادية أحمد عبدالرحمن الساعاتي عن بدء المملكة بإجرءات استيراد اللقاح الروسي سبوتنيك في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.





وكانت البحرين في وقت سابق قد أعلنت موافقتها على استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لـ فيروس كوفيد-19









ولـ "صحيفة الأيام البحرينية" أشار السفير الساعاتي الى ان طلب البحرين جاء ضمن الإجراءات العاجلة في ظل حجم طلب كبير على اللقاح الروسي بعد أن اثبت فعاليته، ولم ترصد أي آثار جانبية نتيجة لاستخدامه.





وكشف "الساعاتي" أن ثلاثة لقاحات روسية خلاف سبوتنك سيتم طرحها قريبًا لتغطية حجم الطلب سواء محليًا أو خارجيًا حيث سيتم طرحها خلال الشهرين القادمين..



