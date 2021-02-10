جامعة دمياط تستعد لاستقبال طلابها بالفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أنه وجه كافة الشركات القائمة بأعمال الإنشاءات بزيادة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري العمل بها، خاصة خلال فترة توقف الدراسة الأسابيع الماضية، وبناءً عليه اتخذت الشركات العديد من الإجراءات المكثفة وزيادة العمالة عن معدلاتها لإنجاز الأعمال المختلفة بالمشروعات الموكلة إليهم.





وأشار إلى أن إنشاءات الجامعة في صورة مميزة وحديثة، متزينة لاستقبال أبنائها وبناتها طلاب وطالبات الجامعة بالفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه خلال أيام.





وتمنى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، لنوابه وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، التوفيق خلال الفترة المقبلة، ولأبنائه وبناته الطلاب والطالبات السداد في امتحانات الفصل الدراسي الأول.



