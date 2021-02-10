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تعليم

مدرستان مصريتان ضمن الـ15 مدرسة الأوائل على مستوى العالم في تحدي الجدول الدوري للكيمياء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:09 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أعلن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مدرستين مصريتين صنفتا من ضمن الخمس عشرة مدرسة الأوائل على مستوى العالم وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور (STEM) والمدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس (STEM)، وذلك لمشاركتهما في تحدي الجدول الدوري للكيمياء عام ٢٠٢٠.


وأعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته البالغة بتواجد مدرستين مصريتين في هذه القائمة لأنه دليل على شغف الطالب المصري ونبوغه في مجال الكيمياء.  


جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية سوف يقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقعا عليه من فائزين بجائزة نوبل في الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.


ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على المزيد من المعلومات عن تحدي الجدول الدوري للكيمياء عام ٢٠٢٠ من خلال الرابط التالي.. 

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