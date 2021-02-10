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توك شو

القصة الكاملة وتفاصيل صادمة لسحل امرأة الطالبية وتهديدها بالاغتصاب..شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:20 م
جيهان عبد الملاك
جيهان عبد الملاك
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إبراهيم القادري
استضاف برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، جيهان عبد الملاك ، التي تحدثت لأول مرة عن تفاصيل تعرضها للاعتداء من 5 من جيرانها بالضرب والسحل وسط الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة، والتي رصدتها الكاميرات.

وعرض برنامج صبايا الخير، مقطع فيديو لواقعة السحل التي تعرضت لها جيهان عبد الملاك، مؤكدة أن هذه ليست الواقعة الأولي، والهدف من ذلك إجبارها على بيع منزلها بأقل الأسعار.

وأضافت جيهان عبد الملاك أنها تمتلك مبنى بمنطقة الطالبية ، وقررت بيع المنزل بهدف تحصيل أمواله وتعليم ابنها بالخارج في كندا، مستطردة:"البيت ملكي بالكامل، ونمتلك كافة المستندات التي تثبت ذلك.. والثقافة بالنسبالنا والتعليم أهم من الأكل.. وكنت عاوزة ابيع البيت عشان استثمر في ابني، ولكن خلال عملية البيع، تعرضنا لاعتداء لفظي، بدون سبب".

وأشارت إلى أن الأزمة تكمن في ملاك العقار المقابل لها، حيث أنهم "موِّتوا سعر المبني"، مضيفة: "دايما كانوا بيهددوني، ويتعرضوا لي بالشتائم اللفظية، وكنت ارفض احتكاك ابنى بهم".

وتابعت : "مسكوني من شعري وضربوني بشدة، واستسلمت للأمر.. وهذا الجار هدفه الحصول على منزلي، ويعمل شبورة عشان يبان إن البيت عليه مشاكل.. وأهله تعدوا عليا في منزلي بالضرب، ومرة أخرى في الشارع، كما يتعرضون دائما بالشتائم والتعدي اللفظي، ويقومون بطريقة تطفيش.. كما تعرضت لتهديدات بالاغتصاب".
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