القصة الكاملة وتفاصيل صادمة لسحل امرأة الطالبية وتهديدها بالاغتصاب..شاهد

استضاف برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد ، على شاشة "النهار"، جيهان عبد الملاك ، التي تحدثت لأول مرة عن تفاصيل تعرضها للاعتداء من 5 من جيرانها بالضرب والسحل وسط الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة، والتي رصدتها الكاميرات.





وعرض برنامج صبايا الخير، مقطع فيديو لواقعة السحل التي تعرضت لها جيهان عبد الملاك، مؤكدة أن هذه ليست الواقعة الأولي، والهدف من ذلك إجبارها على بيع منزلها بأقل الأسعار.





، تعرضنا لاعتداء لفظي، بدون سبب". وأضافت جيهان عبد الملاك أنها تمتلك مبنى بمنطقة الطالبية ، وقررت بيع المنزل بهدف تحصيل أمواله وتعليم ابنها بالخارج في كندا، مستطردة:"البيت ملكي بالكامل، ونمتلك كافة المستندات التي تثبت ذلك.. والثقافة بالنسبالنا والتعليم أهم من الأكل.. وكنت عاوزة ابيع البيت عشان استثمر في ابني، ولكن خلال عملية البيع





وأشارت إلى أن الأزمة تكمن في ملاك العقار المقابل لها، حيث أنهم "موِّتوا سعر المبني"، مضيفة: "دايما كانوا بيهددوني، ويتعرضوا لي بالشتائم اللفظية، وكنت ارفض احتكاك ابنى بهم".



