فيلمان مصريان في مهرجان برلين السينمائي الدولي

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار مجموعة من الأفلام في مسابقاته الرسمية المختلفة، جاء من بينها فيلمان من مصر.

الفيلم التسجيلي " زي ما أنا عايزة" (As I Want)، إخراج سماهر القاضي، إنتاج مصر وفرنسا والنرويج وفلسطين، ضمن مسابقة Enounters وفيلم "سعاد" في قسم البانوراما.



"سعاد" من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن انتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك.





وشارك في إنتاج الفيلم كل من سامح عواض و مارك لطفي و درة أبوشوشة و محمد حفظي، كما شارك في الانتاج آيتن أمين و الألماني فين فيندرز .



