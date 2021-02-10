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فن

فيلمان مصريان في مهرجان برلين السينمائي الدولي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار مجموعة من الأفلام في مسابقاته الرسمية المختلفة، جاء من بينها فيلمان من مصر.

الفيلم التسجيلي "زي ما أنا عايزة" (As I Want)، إخراج سماهر القاضي، إنتاج مصر وفرنسا والنرويج وفلسطين، ضمن مسابقة Enounters وفيلم "سعاد" في قسم البانوراما.

"سعاد" من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن انتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك.

وشارك في إنتاج الفيلم كل من سامح عواض و مارك  لطفي و درة أبوشوشة و محمد حفظي، كما شارك في الانتاج  آيتن أمين و الألماني فين فيندرز .

الفيلم من بطولة بسنت احمد و بسملة الغايش و تدور أحداث الفيلم  بين الدلتا والاسكندرية  و  الفيلم يطرح اسئلة حول اثر العالم الافتراضي علي العلاقات الإنسانية والعاطفية .
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