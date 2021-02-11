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فن

فدوة عيونك.. طرح كليبات الجزء الثاني لألبوم «أحلام» اليوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:59 ص
احلام
احلام
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سعيد فراج
تستعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لطرح كليبات الجزء الثاني من ألبومها الجديد «فدوة عيونك» اليوم الخميس 11 فبراير حصريًا على فن BOX.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى. 

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».
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