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فن

في ذكرى رحيل علاء ولي الدين.. كيف استعان بوالدته في فيلم الناظر؟

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:01 ص
علاء ولي الدين
علاء ولي الدين
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سعيد فراج - محمد حليم قنديل
تحل اليوم الخميس 11 فبراير، ذكرى رحيل الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذي ولد في 28 سبتمبر عام 1963، بقرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل بـ عز شبابه في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ40 عامًا. 

وقال معتز ولي الدين -شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين- إن الراحل كانت له علاقة قوية مع الله- سبحانه وتعالي-، لذلك الجميع كان يحبه، مشيرا إلى أن جسم علاء ولي الدين ووجهه الطفولي هما السبب وراء قربه من الناس.

وأضاف معتز ولي الدين خلال حواره فى برنامج "من مصر" عبر قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الراحل كان يحب الجميع ويتواصل مع الكل، موضحا أن علاء ولي الدين كان يختار الأدوار الذي يقوم بها بعناية تامة حتي يخرج الشخصية المطلوبة منه بدقة.

ونوه شقيق الفنان الراحل، إلى أن الفنان الراحل علاء ولي الدين عند أدائه لشخصية الأم فى فيلم الناظر كان يقلد والدته فى الحقيقة تمامًا، مشيرًا إلى أنه كان يستخدم ملابس والدته الحقيقة.

وأوضح معتز ولي الدين، أن فيلم الناظر كان الانطلاقة فى النجاح الفني لعلاء ولي الدين فى مشواره الفني، متابعًا أن الراحل كان يؤمن تمامًا بأن النجاح لا يكون مفردًا لشخص بعينه ولكن النجاح يكون جماعيًا.

وأشار إلى أن أقرب الاشخاص للفنان علاء ولي الدين كان الفنان محمد هنيدي وكان دائمًا حريصًا على الاحتفال بعيد ميلاده ولا ينساه أبدًا.
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