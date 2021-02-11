ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:09 ص
تفاصيل جديدة في عملية
تفاصيل جديدة في عملية اغتيال عالم النووي الإيراني فخرى زادة
Advertisements
سمر صالح
أفادت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" الصادرة في لندن، بأنه تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بواسطة سلاح أوتوماتيكي ثقيل، تم تهريبه مفككا إلى إيران، عن طريق الموساد، على عدة شهور.
 
ونقلت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن الصحيفة البريطانية، أن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا، بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كمينا للعالم فخري زاده بعد مراقبته على مدى 8 أشهر.
 
وأضافت أن عملية اغتيال زادة نفذتها إسرائيل وحدها دون أي مساعدة أو تدخل أمريكي، لكن المسؤولين الأميركيين تلقوا معلومات وتحديثا مسبقا عن عملية الاغتيال من الجانب الإسرائيلي.
 
وأشارت الصحيفة البريطانية، الى أن العام فخرى زادة 59 عاما، تم اغتياله من خلال هجوم على قافلته التي كانت تحت المراقبة، وهي في طريقها الى طهران.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطط لقتله قبل 27 عاما.. هكذا اغتال الموساد العالم النووي الإيراني فخري زاده

5 رؤوس نووية.. الموساد يكشف تسجيلات خطيرة لـ فخري زاده

الكشف عن معلومات جديدة حول اغتيال أكبر علماء إيران

حسن نصر الله ومشعل والضيف بالقائمة.. تعرف على أشهر اغتيالات إسرائيل بـ2020

بواسطة سلاح يزن طنا .. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن عملية قتل العالم النووي الإيراني

ترشيحاتنا

خلال أيام.. الكشف عن التفاصيل الخاصة بالفصل الثاني بالمدارس والجامعات

الأهلي يبحث عن مركز غائب منذ 2006 أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

أحمد زاهر يشارك جمهوره بفيديو من لؤلؤ.. ومتابعون: أنت سبب نجاح المسلسل

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يتهمان وافدين بالسرقة

وصية الميت.. اعرف ضوابطها الشرعية وحكم عدم تنفيذها

Advertisements

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق بالسعودية

هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب