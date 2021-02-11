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رياضة

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:29 ص
صدى البلد
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محمد سمير
يشهد يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 لعب مباراتين ضمن مباريات كأس العالم للأندية ، وهي مباراة نهائي كأس العالم للأندية ومباراة الميدالية البرونزية، ويتقابل بايرن ميونخ وتايجرز أونال فى النهائي، بينما يلعب الأهلي وبالميراس البرازيلي مباراة المركز الثالث على الميدالية البرونزية.

يلعب نادي الأهلي وبالميراس البرازيلي الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 11 نوفمبر بتوقيت مصر على ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر والتى توافق الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لدولة قطر والسادسة أيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الاجراءات الاحترازية.

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة على الميدالية البرونزية وهي ولحسن الحظ أن القناة أعلنت هذه المرة ايضًا نقل مباراة الأهلي وبالميرا س على قناة بين سبورت المفتوحة بالإضافة إلى إحدي قنواتها المشفرة.وهي قناة بين سبورت 1 - beIN spoerts HD 1 ، ويسبق المباراة استوديو تحليلي من الساعة 3.30 مساءً بتوقيت القاهرة ويستمر حتى الثامنة مساءً.
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