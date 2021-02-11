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رياضة

شوبير يعلن تشكيل الأهلي فى مواجهة بالميراس البرازيلي

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:26 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

 كشف الإعلامى أحمد شوبير ملامح  تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مباراته اليوم مع بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" مباراة الأهلى اليوم صعبة للغاية، المارد الأحمر سوف يواجه فريق تقيل بلغة الكورة، الناس لسه مركزة مع بايرن ميونخ والمباراة اللى انتهت".

وأضاف: "اللى بيقول مباراة سهلة غلطان، ده فريق برازيلى وفيه نجوم كبار وحرفنة ومهارة هنشوف النهارده قدراتهم ومحدش يتخيل أن الفوز هيتحقق بسهولة لازم لاعيبة الأهلى تركز".

وأكمل شوبير "التشكيل المتوقع للأهلى اليوم سيكون محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومجدى أفشة ووالتر بواليا".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلى فى إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية .

ومن المقرر أن نطلق أحداث مباراة الأهلى أمام بالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديدد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام فى قطر خلال الفرة من 4 إلى 11 فبراير الجارى.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة ، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.

 

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