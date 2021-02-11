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رياضة

قبل ساعات من نهائي مونديال الأندية.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:55 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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محمد السعيد
أكدت شبكة "سكاي" سبورتس الألمانية، إصابة توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بفيروس كورونا، قبل ساعات من خوص مواجهة كأس تيجريس أونال المكسيكي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، اليوم، الخميس.

وذكرت الشبكة الألمانية، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة توماس مولر بفيروس كورونا.

يذكر أن بايرن ميونخ أعلن أمس، الأربعاء، عودة جيروم بواتينج مدافع الفريق إلى ألمانيا، بسبب وفاة صديقته السابقة.

وتأهل بايرن ميونخ إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، بينما صعد تيجريس أونال المكسيكي بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.
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