نسيني الدنيا .. عندما خطفت مرسيدس راغب علامة الأنظار .. صور

"نسيني الدنيا .. نسيني العالم"، كلمات طالما رددها العشاق في بدايات القرن الواحد والعشرين وتحولت تلك الكلمات إلى واقع بين ثنائيات الرومانسية الحديثة، عندما اقتحم راغب علامة بكلمات هذه الأغنية قلوب الملايين، ودخل بالفيديو كليب المصور لها عالمهم الخيالى الممتلئ بالاشعار.





بدأ النجم اللبناني راغب علامة مشواره الفني بغناء أغنيات شعبية مصرية، وذلك من خلال إشتراكه بالبرنامج اللبناني ستوديو الفن وفوزه بالمركز الأول بفئة الأغنيات الشعبية، مما سهل عليه وصوله إلى قلوب المصريين من أقصر الطرق.





حققت ألبومات راغب علامة نجاحا منقطع النظير هنا في مصر وذلك منذ إصداره لألبوم توأم روحي حيث تم بيع 300 ألف نسخة منه مما أدى إلى إصدار ستة طبعات من هذا الألبوم، وهذا ما جعل جيل الشباب يتهافت من حينها على كل جديد يصدره.





ليعود بعد ذلك بقوة حينما أصدره ألبومه الحب الكبير الذي تضمن أغنيته " نسيني الدنيا" والتي قام بتصوير فيديو كليب خاص بها، لاقى إعجاب الجماهير بشكل كبير، ولكن كان هناك بطل رئيسي في هذا الكليب جذب انظار الكثير وهي السيارة الفاخرة التي ظهر بها راغب علامة في أغلب لقطات هذا الكليب، فلنتعرف عليها.





كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز من الطراز CLS موديل عام 2004، و التي زودت بعدة خيارات من المحركات، أولها محرك ديزل مكون من ستة إسطوانات بسعة 3.0 لتر، ومحرك أخر وقود 8 سلندر بسعة 5.5 لتر، ومحرك ثالث بسعة 6.2 لتر.



