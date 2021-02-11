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أستاذ مناعة: فيروس كورونا كثير التحور

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:22 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد محمود مدرس علم المناعة، سلالة كورونا الملقبة بالمتحورة بجنوب افريقيا والتي إنتشرت في 30 دولة حتي الآن.

وتابع محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي": فيروس كورونا كثير التحور وحدثت به طفرات كثيرة أهمها التي ظهرت داخل جنوب إفريقيا".

وأردف: "العالم أجمع حاول مؤخرا وضع خطط جديدة للتعامل مع تحورات كورونا وخلال الصيف المقبل من المتوقع ظهور لقاح جديد آخر".

وأشار إلى أن فعالية فيروس كورونا إنخفضت خلال الفترة الأخير، موضحا أن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية السبب في إنخفاض الإصابات. 
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