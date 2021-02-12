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علاقة التغير المناخي والخفافيش بظهور فيروس كورونا.. تفاصيل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:30 ص
خفافيش
خفافيش
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ندى عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة لجامعة كامبريدج البريطانية عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19،  عبر الخفافيش، ومن خلال الحيوانات المصابة ،وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.

وقالت الدراسة، إن آليات التغير البيئي مثل ارتفاع درجات الحرارة، كان سببًا فى تغير الغطاء المناخي لبعض المناطق والتى شملت غابات جنوب الصين وشرق آسيا، وانتقال٤٠ نوعًا من الخفافيش إلى هذه الغابات.

واضاف التقرير أن هذه الخفافيش حملت معها أنواعًا مختلفة من فيروس كورونا وانتقل إلى حيوانات كثيرة وجديدة فى الغابات مثل قط الزباد وحيوان المدرع.

ورجحت الدراسة انتقال الفيروس للبشر من خلال الحيوانات المصابة بعد صيدها وبيعها فى "سوق ووهان" .

ومن جهته قال "د.روبرت باير" المشرف على الدراسة، إن التغير المناخي على مدى القرن الماضي جعل المسكن الطبيعي فى مقاطعة يوهان الصينية الجنوبية ملائمة لأنواع كثيرة من الخفافيش، مضيفًا أن الخفافيش تحمل ٣ آلاف نوعًا مختلف من فيروسات كورونا وكل نوع من الخفافيش يحمل حوالي ٣ اشكال من فيروس كورونا وأغلب هذه الانواع لا تسبب ظهور أي أعراض لكن البعض الاخر قد يسبب جائرة عالمية.
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