علاقة التغير المناخي والخفافيش بظهور فيروس كورونا.. تفاصيل

كشفت دراسة جديدة لجامعة كامبريدج البريطانية عن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، عبر الخفافيش، ومن خلال الحيوانات المصابة ،وفقًا لتقرير عرضته قناة الغد.





وقالت الدراسة، إن آليات التغير البيئي مثل ارتفاع درجات الحرارة، كان سببًا فى تغير الغطاء المناخي لبعض المناطق والتى شملت غابات جنوب الصين وشرق آسيا، وانتقال٤٠ نوعًا من الخفافيش إلى هذه الغابات.





واضاف التقرير أن هذه الخفافيش حملت معها أنواعًا مختلفة من فيروس كورونا وانتقل إلى حيوانات كثيرة وجديدة فى الغابات مثل قط الزباد وحيوان المدرع.





ورجحت الدراسة انتقال الفيروس للبشر من خلال الحيوانات المصابة بعد صيدها وبيعها فى "سوق ووهان" .



