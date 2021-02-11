اتفاق بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة الأزهر لإنشاء معملين للأقمار الصناعية

وقع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أمس الأربعاء اتفاقا تنفيذيا لإنشاء معملين "أقمار صناعية" تعليمية بكلية الهندسة و كلية العلوم بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار التعليميه بوكالة الفضاء المصرية .









وأشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بالتعاون بين وكالة الفضاء وجامعة الأزهر.











وأعلن القوصي ترحيبه بهذا التعاون الذي يهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالعملية التعليمية، والنهوض والارتقاء بها، إضافة إلى النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، واصفًا جامعة الأزهر بأنها قلعة علمية كبيرة، مشيرًا إلى أنها تتميز وتتفرد عن غيرها من الجامعات الأخرى بأنها قلعة للعلوم الدينية والدنيوية؛ ولذلك رحبت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة الأزهر لتدريب وتأهيل طلاب وطالبات كليات العلوم والهندسة؛ من خلال المشاركة في مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية المرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.









وأكد القوصي ان التعاون مع الأزهر يمتد إلي خمس سنوات كان خلالها تدريبا لطلبة كليات الهندسه والعلوم والعمل علي مشاريع التخرج لطلبة السنوات النهائية .









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وأوضح المحرصاوي أن جامعة الأزهر تتميز عن الجامعات الأخري بوجود قسم الفلك الشرعي بها.









وأضاف المحرصاوي أن توقيع الاتفاق التنفيذي بين جامعة الأزهر ووكالة الفضاء المصرية لإنشاء معملين للأقمار الصناعية التعليمية يعد توثيقا للدورات التدريبية ذات الصلة بمجال تكنولوجيا الفضاء .







