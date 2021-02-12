مروان محسن يتصدر تريند تويتر.. شاهد

بالميراس البرازيلي

التي

أقيمت

أمس الخميس .



ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر هاشتاج " ادعم مروان محسن "لدعم اللاعب وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و

توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

تصدر مروان محسن لاعب النادى الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد ضياعه لـ ضربة جزاء في مباراة الاهلى و