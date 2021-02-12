سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-2-2021

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، استقرارا في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المحلية المصري، حيث سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





وجاءت أسعار صرف الريال السعودي امام الجنيه المصري في البنوك علي النحو التالي:





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سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم داخل بنك مصر اليوم عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أستقر سعر الريال السعودي في بنك البركة للافراد والشركات، مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و 4.23 جنيه للشراء وللبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

داخل بنك الأسكندرية استقر سعر الريال السعودي بحسب أخر تحديث علي مستوى الشراء والبيع أمام نظيرة الجنيه، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وعن سعر الريال السعودي، فقد حقق استقرارا مقابل العملة المصرية في بداية التعاملات اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في مصر البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

عرضت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، إلى مستوي و4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

ويتيح البنك العربي الإفريقي أسعار العملة الخليجية للافراد والشركات أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.05، و4.19 جنيه للشراء والبيع.





سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران

حققت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصر إيران للتنمية عند مستويات 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات مستوي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

جاءت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك عوده

استقرت مستويات اسعار الريال السعودي، داخل شبكة فروع بنك عوده اليوم أمام نظريها العملة المصرية، إلي مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.





وعلي صعيد اقل مستوى للعملة السعودية داخل سوق الصرف في مصر، في بنك المصرف المتحد السعرحيث بلغت 4.03 جنيه للشراء.