مصرع شاب صعقا بالكهرباء بماكينة طحين أثناء تشغيلها بقطور

لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه متأثرا بإصابته بصعق كهربائي بقرية اميوط بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، وخصصت سيارة اسعاف لنُقله للمستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيره بقسم طوارىء وتم التحفظ علي الجثة .









كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من مستشفي قطور باستقبال شاب يدعي رامي. م. ن " في العقد الرابع من العمر ، متوفي إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية اميوط بدائرة المركز.





كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين من التحريات مصرعة نتيجة صعق كهربائي من محول كهربائي موصل بماكينة طحين.





كما خصصت سياره اسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن .



