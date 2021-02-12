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محافظات

توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن في قرية المرابعين بدمياط.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:19 م
توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن في قرية المرابعين
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بدمياط، استئناف أعمال القوافل الطبية الشاملة في قرى المحافظة، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، في بيان، انه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٠٠ مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة  يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع في قرية المرابعين التابعة لمركز كفر سعد ، وذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية  حياة كريمة " لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للاهالى بمختلف المناطق..


وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، ان القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٥٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وأشار الى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ10 حالات، فضلًا عن إجراء ٤١ أشعة عادية و الكشف بالسونار لـ ٧٠ حالة وأيضًا إجراء ٣٧٥ تحليل معملى، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لتوعية المواطنين حول أساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحمى الروماتيزمية و الفيروسات الكبدية.
توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن في قرية المرابعين بدمياط.. صور
توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن في قرية المرابعين بدمياط.. صور
توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن في قرية المرابعين بدمياط.. صور
توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن في قرية المرابعين بدمياط.. صور
توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 مواطن في قرية المرابعين بدمياط.. صور
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