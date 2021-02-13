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أخبار البلد

تخفيض أسعار شتلات الفراولة المستوردة عالية الجودة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد د. احمد العطار رئيس الحجر الزراعي أنه تم الاتفاق على تخفيض سعر شتلة الفراولة المستوردة من الشركة التابعة للجامعة ليصبح ٧ جنيهات بدلا من ١٠ وذلك دعما للمزارعين الذين يقومون بزراعة الاصناف الخاصة بالتصدير عالية الانتاجية وجاري التفاوض مع الجامعة على إنشاء مشاتل لها في مصر لانتاج الشتله محليا علي مستوي كبير يكفي السوق المحلي ويحقق فائض من الشتلات للتصدير الي جميع دول العالم بحيث تصبح مصر مركزا لتصدير الشتلات المعتمدة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاهتمام بالصادرات الزراعية من أجل دعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي وبناءا علي المفاوضات التي قام بها الحجر الزراعي المصري مع جامعة فلوريدا الأمريكية. 

وأضاف العطار أن تخفيض اسعار شتلات الفراولة سوف يدعم المزراعين ويوفر العملة الصعبة بالإضافة للحصول علي الشتلات المعتمدة من مصدرها الرئيسي.

جدير بالذكر أن جامعة فلوريدا هي صاحبة حقوق إنتاج أجود أصناف الفراولة العالمية والتي يتم زراعتها في مصر وتصدير انتاجها الي جميع دول العالم مما أدى الي تفوق مصر في تصدير الفراوله الطازجة والمجمدة.
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