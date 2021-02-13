لها أسلوبها ولي أسلوبي.. نادية الجندي: لا أتنافس مع نبيلة عبيد.. فيديو

قالت الفنانة نادية الجندي انني قمت بعمل مسلسل "سكر زيادة" في رمضان الماضى مؤكدة أن الشخصية الكوميدية ظاهرة بالمسلسل جذبتني ونالت اعجابي بشكل كبير.



وأضافت الجندي خلال لقاء لها لبرنامج ابلة فاهيتا عبر فضائية اون انه لا يوجد تنافس بشكل مباشر بيني وبين الفنانة نبيلة عبيد لأن لها اسلوبها الخاص ولي اسلوبي الخاص.



وتابعت الفنانة نادية الجندي انني احب عملي واسعى إلى الحفاظ على ممارسة الرياضة حتى اقوم بعمل أدوار الأكشن.



وأشارت الجندي إلى ان أكتر حلقة عجبتنى في مسلسل "سكر زيادة" التي شارك بها الفنان أحمد السقا مؤكدة أن أفضل مشهد لما راح مطيرنى في الهواء لأنى عملته من غير دوبلير.

