دون تغيير.. المركزي الروسي يثبت معدل الفائدة الرئيسي عند 4.25% سنويا

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وأضاف: "في ديسمبر 2020 ويناير 2021 ظل معدل نمو الأسعار عند مستويات مرتفعة، كذلك تمت ملاحظة تعافي في الطلب بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق"، بحسب وكالة تاس الروسية.كذلك زاد المركزي الروسي توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد للعام القادم، حيث يتوقع أن يكون التضخم في نطاق مستوى 3.7% - 4.2%، متوقعا أن يكون المؤشر عند مستوى قياسي في فبراير ومارس من 2021.ورفع المركزي أيضا توقعاته لسعر النفط الروسي في عامي 2021 - 2022 إلى 50 دولارا للبرميل من توقعات سابقة كانت عند 45 دولارا للبرميل.وجاء قرار المركزي الروسي بشأن الإبقاء على سعر الفائدة متوافقا مع توقعات المحللين والخبراء.