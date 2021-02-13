ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

السبت 13/فبراير/2021 - 09:14 ص
دينا داش
دينا داش
Advertisements
هاجر هانئ
تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير لها خلال احتفالها بعقد قرانها.

وخطفت دينا داش الأنظار في عقد قرانها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة بأكمام طويلة مصنوعة من القماش الشفاف، حيث اتسم التصميم بأنه من القماش الجبير المطرز بنقوشات الورد التي زادت من أناقتها.

اقرأ أيضا:

وانتعلت دينا داش حذاء أنيقا بكعب عال باللون البيج، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج البني المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

وقد اعتادت دينا داش على مشاركة متابعيها وجمهورها بأبرز الصور وهو ما كشف عن إطلالاتها وذوقها الأنيق في اختيار الملابس التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تعتمد دينا داش على الصيحات والإطلالات التي تجمع بين البساطة والأناقة وتبعد تماما عن المبالغة أو الظهور بملابس لافتة وجريئة، كما تقوم بتنسيق تسريحات الشعر وصيحات المكياج الهادئ والذي يكشف عن جمال ملامحها ولا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمينة خليل وإلهام شاهين الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة

بفستان أنيق من دون طرحة.. شاهد إطلالة ميار الغيطي في حفل زفافها

آخرهن رنا سماحة وميار الغيطي.. شاهد| نجمات تألقن بفساتين الزفاف في 2020

بملابس ملفتة.. دينا الشربيني تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

ترشيحاتنا

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قطاع الأمن الوطنى

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء ..فيديو

تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

بفستان لافت.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها على البحر