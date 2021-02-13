بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير لها خلال احتفالها بعقد قرانها.





وخطفت دينا داش الأنظار في عقد قرانها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة بأكمام طويلة مصنوعة من القماش الشفاف، حيث اتسم التصميم بأنه من القماش الجبير المطرز بنقوشات الورد التي زادت من أناقتها.





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وانتعلت دينا داش حذاء أنيقا بكعب عال باللون البيج، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج البني المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.





وقد اعتادت دينا داش على مشاركة متابعيها وجمهورها بأبرز الصور وهو ما كشف عن إطلالاتها وذوقها الأنيق في اختيار الملابس التي تظهر بها في مختلف المناسبات.





تعتمد دينا داش على الصيحات والإطلالات التي تجمع بين البساطة والأناقة وتبعد تماما عن المبالغة أو الظهور بملابس لافتة وجريئة، كما تقوم بتنسيق تسريحات الشعر وصيحات المكياج الهادئ والذي يكشف عن جمال ملامحها ولا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.



