صبحي: تطلعات الشباب ورؤيتهم هي المحرك الرئيسي لخطة مصر 2030

قال الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، إن تطلعات الشباب ورؤيتهم هي المحرك الرئيسي للخطة المصرية، لتقسم تنقيكيا على قطاعات الوزارة لدمحها بشكل حقيقي وفقا للموازنة العامة للدولة ضمن خطة 2030.





جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "الاستماع لأراء الشباب واهمية دور الشباب والقيادة"، في حضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.





وأضاف صبحي أن الدولة المصرية دولة شابة وهذا محور هام بإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمحقق وفقا للأكاديمية الوطنية للشباب والبرنامج الرئاسي.





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و اكدالوزير اهتمام الدولة المصرية بالرياضات الجماعية والفردية، وتحقيق هذا النهج بالشكل العلمي التطبيقي ببناء شعل على ارض الواقع بعمل حقيقي.





وأضاف أن المجتمع يشهد تغير بشكل سريع وفقا للتحديات والمتغيرات التي طرأت على العالم اجمع بسبب فيروس كورونا وااتي سببت كساد شمولي ولكن الدولة المصرية مازالت متماسكة وقادرة على إنجاز كثير من المشروعات القومية في مختلف المجالات ولم تمنعها من الرياضة.





ومن المقرر أن تنطلق اليوم السبت بطولة الإسكندرية لرياضة"ستريت وورك أوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظيمها في مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة في حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس "اتحاد ستريت وورك اوت"، ومؤسس فريق كوسكواد، وعدد من نجوم الرياضة المصرية أبرزهم البطل العالمي بيج رامى صاحب إنجاز الفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020، والنجم كرم جابر بطل المصارعة الاوليمبي، وعدد من الابطال الأوليمبيين المتأهلين للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021.