ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاجر سعد الدين عن الإذاعة: لازم نحترم عقل المستمع

السبت 13/فبراير/2021 - 12:03 م
الدكتورة هاجر سعدالدين
الدكتورة هاجر سعدالدين
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس شبكة القران الكريم سابقا، إنه بمناسبة اليوم العالمي للاذاعة وللحفاظ على صوت الاذاعة في اذهننا وان يستمر دور الاذاعة ، يجب ان نضع امام اعيننا ان الاعلام رسالة، لذلك يجب ان نرتقي بذوق المستمع في كل ما نقدمه، ولابد من تقديم كل القضايا المعاصرة الموجودة على الساحة للمستمتع.

وتابعت الدكتورة هاجر سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الهدف من الاذاعة هو بناء شخصية المستمع، ولذلك لا بد من كل شبكة اذاعية ان تحافظ على هويتها حتى ان تآتي ثمارها كما رجت، متمنية المزيد من التآلق لكل الشبكات، وخاصة ان شعار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هو "العالم يتغير والتطور".

واوضحت ان الاذاعة في الفترة الحالية يجب ان تلتزم باللغة العربية، ولكن بسلاسة واحترام عقلية المتلقي، وعدم التبسط في الحديث، معقبا: "الحقيقة انا مبحبش التبسط في الاسلوب ده".

يحتفل العالم اليوم، 13 فبراير، باليوم العالمى للإذاعة، الذي أقرته منظمة اليونسكو، بهدف الانتباه إلى مكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامى المحلى والعالمى والتعاون الدولى بين مختلف الإذاعات في العالم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام قبطان لسبب غريب

مجلس نقابة الإعلاميين: ينعى الإذاعي صالح مهران ' كان رمزا إعلاميا كبيرا'

شوبير ينعى الإذاعى صالح مهران

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.. الشبكات الإذاعية تحقق عدد ساعات بث 190.3 ألف ساعة عام 2020/2019

عبد الرحمن رشاد: الإذاعة المصرية كان دورها كبيرا في كشف الجماعة الإرهابية.. فيديو

إذاعة متجددة لعالم متجدد.. شعار اليوم العالمي للإذاعة 2021.. قصته وأهدافه

ترشيحاتنا

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زوجة أحمد الفيشاوي: كنت من معجباته قبل الارتباط

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

بصورة جريئة.. ناهد السباعى تحتفل بعيد ميلاد محمد شاهين

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط