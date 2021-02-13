هاجر سعد الدين عن الإذاعة: لازم نحترم عقل المستمع

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس شبكة القران الكريم سابقا، إنه بمناسبة اليوم العالمي للاذاعة وللحفاظ على صوت الاذاعة في اذهننا وان يستمر دور الاذاعة ، يجب ان نضع امام اعيننا ان الاعلام رسالة، لذلك يجب ان نرتقي بذوق المستمع في كل ما نقدمه، ولابد من تقديم كل القضايا المعاصرة الموجودة على الساحة للمستمتع.





وتابعت الدكتورة هاجر سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الهدف من الاذاعة هو بناء شخصية المستمع، ولذلك لا بد من كل شبكة اذاعية ان تحافظ على هويتها حتى ان تآتي ثمارها كما رجت، متمنية المزيد من التآلق لكل الشبكات، وخاصة ان شعار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هو "العالم يتغير والتطور".





واوضحت ان الاذاعة في الفترة الحالية يجب ان تلتزم باللغة العربية، ولكن بسلاسة واحترام عقلية المتلقي، وعدم التبسط في الحديث، معقبا: "الحقيقة انا مبحبش التبسط في الاسلوب ده".





يحتفل العالم اليوم، 13 فبراير، باليوم العالمى للإذاعة، الذي أقرته منظمة اليونسكو، بهدف الانتباه إلى مكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامى المحلى والعالمى والتعاون الدولى بين مختلف الإذاعات في العالم.



