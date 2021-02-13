صبحي: مليار و300 مليون جنيه عوائد مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية، ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم إطلاقه في أغسطس 2018، بلغت مليار وثلاثمائة مليون جنيه.





وبلغت القيمة الإنشائية مجمعة لهذه المشاريع 826 مليون جنيه تقريبًا، وبلغت قيمة حق الانتفاع مبلغ 513 مليون جنيه تقريبًا، والتي تأتي لغرض استثمار المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب لاقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.





وشملت المشروعات المطروحة (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وصالات العاب وملاهي للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة الى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف مراكز الشباب والاندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث إنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية، بالإضافة إلى أنها أحد العناصر الأساسية في سبيل إنشاء بنية تحتية أساسية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الانسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.





وأشار الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحصل على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة .





وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.