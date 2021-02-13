برلماني يطالب الحكومة بسرعة إنجاز المشروعات التنموية المتعددة بمحافظة الإسكندرية

أشاد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بالقضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.





وكان ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد السيد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، والمهندس مدحت حنا، رئيس هيئة حماية الشواطى، ومحمد صلاح عبد ربه، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الإسكندرية.





وطالب "قاسم"، فى بيان أصدره اليوم، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المهمة التى تناولها الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال هذا الاجتماع وفى مقدمتها مشروع إقامة محطة متعددة الأغراض على مساحة نحو 500 ألف م2.





وأشار إلى أن المشروع يتضمن إقامة عدد من الأرصفة بإجمالى أطوال تصل إلى 2.5 كم، وبعمق من 14.5 إلى 17.5م، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 15 مليون طن سنويًا، فضلًا عن أنها ستوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، و3000 غير مباشرة، وما تم تنفيذه من أعمال حتى الآن تتعلق بإزالة العوائق، وأعمال تحسين التربة، وغيرها.





وأضاف أن هناك أيضا مشروع ربط مينائى الإسكندرية والدخيلة بمحور التعمير والذى يتضمن تنفيذ مشروع ربط ميناء الإسكندرية بمحور التعمير (محور 27)، وذلك من خلال إنشاء محور بطول 2.4 كم بعدد 4 حارات، إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط باب 54 بميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى (محور 54)، وذلك من خلال إنشاء كوبري بطول 2.3كم لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة الورديان، ومنع التكدس المروري بطريق المكس وتنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (محور الدخيلة).





وأوضح أن ذلك يأتي الى جانب مشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية يتكون من خمسة طوابق، بمساحة اجمالية تصل إلى 75000م2، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4000 سيارة، كما تناول الموقف الخاص بالأراضى المتاخمة لميناء الإسكندرية، وما تم ضمه منها حتى الآن، منوها إلى أن هذه الأراضى تأتى ضمن خطة التوسعات الخاصة بالميناء ومشروعى مترو أبو قير، وترام الرمل، كما ومشروع تطوير محطة مصر للقطارات بالإسكندرية خاصة أن معدل إنجاز أعمال التطوير وصل إلى 85%.





وأشاد النائب محمود قاسم بالمشروعات التى استعرضها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لتطوير عدد من الميادين بالمحافظة على غرار ما حدث في ميدان التحرير بمحافظة القاهرة ومنها ميدان المرسي أبو العباس، وميدان المساجد، وميدان المنشية ومخطط تطوير أحد أسواق الباعة الجائلين بالمحافظة.





كما أشاد النائب محمود قاسم باستعراض اللواء أحمد العزازي موقف الأراضي المقترحة لاستكمال مشروع "بشاير الخير" في نطاق محور المحمودية، بمحافظة البحيرة وكذا مشروع تطوير منطقة استاد برج العرب، وتأكيد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بأنه يتم حاليا الانتهاء من تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية، كما سيتم البدء في إجراء حملة موسعة لترميم جميع التماثيل القائمة في الميادين المصرية.



