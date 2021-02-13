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ديني

تحت إشراف الأزهر.. شروط فتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم

السبت 13/فبراير/2021 - 02:02 م
تحت إشراف الأزهر..
تحت إشراف الأزهر.. شروط فتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم
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محمد شحتة
أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، عن شروط فتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر الشريف.


وأوضحت الإدارة العامة لشئون القرآن، أنه ينبغي أولا تقديم طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف يحصل عليه من المنطقة الأزهرية.


ونوهت إلى أنه يجب أن يكون المكان موجودا بالفعل عند المعاينة وكذلك يكون التحفيظ فيه قائما، ويجب ألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين ويكون جيد التهوية وبه دورة مياه.


وأشارت إلى أنه ينبغي تقديم كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن خمسة عشرة طالبا، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات وأقل من خمس عشرة سنة.


كما نوهت إلى أنه يتم تقديم صورتين ضوئيتين من الرقم القومي لصاحب المكتب، وصورتين ضوئيتين من الرقم القومي للمحفظ القائم على المكتب، وصورة شخصية لكل منهما وعقد بيع أو إيجار المكتب.


كما ينبغي تقديم إيصال كهرباء يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار وصورة المؤهل للمحفظ وصورة المؤهل لصاحب المكتب.


وتقدم المستندات السابقة إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية الذي يقع المكتب في دائرتها، ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب لتحديد موعد المعاينة على الطبيعة للمكتب، وفي حالة الموافقة المبدئية على المكتب يتم تحديد امتحان للمحفظ في شهري يناير أو يوليو من كل عام، ويكون مقر الامتحان في رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.
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