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برلمان

تتعلق بالحد الأدنى للأجور.. قوى البرلمان تناقش مشكلة عمال وزارة الزراعة

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان، غدًا، مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين، فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

وتناقش لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

وتناقش لجنة الصناعة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2 /11 /2020.
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