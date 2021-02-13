الحكومة تعلن سبب مد إجازة نصف العام أسبوعًا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة قامت بإعطاء الطلاب إجازة أسبوعا اخر وبعد ذلك ستعود الدراسة و الامتحانات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مد الاجازة اسبوعا جاء لكى يقوم الطلاب بالمذاكرة و الاستعداد لـ الامتحانات، معلقًا : عشان مفيش حد يقول ملحقتش اذاكر".





ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الموجة الأولى هو من اتخذ قرار التأجيل، وذلك لأن الوضع كان صعبا، ولكن فى هذه المرحلة أقل خطورة.





وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة، وغد سيكون هناك اجتماع لـ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.



