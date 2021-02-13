أون لاين وبدون أبحاث.. الحكومة تعلن خبرا سارا للطلاب بشأن الامتحانات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم سيعلن غد كل شئ بخصوص الدراسة، موضحًا أن التربية و التعليم ستحدد الأيام التى سيذهب فيها الطلاب، وستكون أياما قليلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن قرار اليوم تم اتخاذه بعد دراسته، و الجميع كان هدفه الصالح العام، ومصلحة الطلاب.





ولفت إلى أن وزير التربية و التعليم سيعلن غدًا طريقة الامتحانات، وكشف أن امتحانات الأون لاين واردة فى بعض السنوات الدراسية.





وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقى سيعلن إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب، وأن اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة، وغد سيكون هناك اجتماع لـ الدكتور طارق شوقى وزير التعليم.



