خالد مرتجي: الأهلى أعطى اللاعبين يوما واحدا فقط راحة

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فريق النادي الأهلى حصل على 2.5 مليون دولار بعد الحصول على المركز الثالث ببطولة العالم للأندية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة تحدث مع لاعبي الأهلي، وأعطى مكافأة لهم بعد البطولة الكبيرة.





ولفت إلى أن رئيس الأهلى أعطى اللاعبين يوما واحدا فقط راحة، والجميع يستعد للمباريات المقبلة.





وأشار إلى أن الأهلى لدية مباراة قوية يوم الثلاثاء المقبل، فالتفكير يتم فى البطولات المقبلة.