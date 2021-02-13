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خالد مرتجى: الأهلى يفوز على فريق برازيلي لأول مرة

السبت 13/فبراير/2021 - 09:59 م
فريق النادي الأهلى
فريق النادي الأهلى
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البهي عمرو
قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن فوز النادي الأهلى على فريق بالميراس يعتبر الفوز الأول لـ فريق مصري على فريق برازيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الصحف البرازيلية تحدثت عن أن مباراة فريقها أمام الأهلى تعتبر الأسوأ.

ولفت إلى أن الأهلى قدم مباريات قوية طوال البطولة سواء اللعب أمام الدحيل القطري، الذى به لاعبين من جميع دول العالم، وبالميراس البرازيلي.

وأشار إلى أن الأهلى أحرج فريق باير ميونخ، ولكن الفريق الألمانى لديه مهارات كبيرة وكثيرة.

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