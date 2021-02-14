علي جمعة: عمل منشن للأقارب أبسط الطرق لـ صلة الرحم.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا مانع من تهنئة الأقارب من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وعمل "منشن" لهم في بوست مجمع لكثرة عددهم وعدم وجود وقت كاف لزيارتهم كلهم.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هذا الفعل هو شكل من أشكال صلة الرحم، ضاحكا في تعليقه "ألطف شئ في الموضوع كلمة نمنشن قرايبنا، منوها أنه لا مانع من عمل منشن للأقارب لتهنئتهم في المناسبات".





وأشار إلى أن أقل نوع من أنواع صلة الرحم هو عدم إيقاع الأذية، فهي أقل درجة من درجات صلة الرحم، وهي عدم توقيع الأذى والضرر للغير، سواء على حق أو باطل.



