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في ذكرى وفاته.. جامع تراث النقشبندي يصحح معلومات مغلوطة حول المبتهل الراحل

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:05 ص
جامع تراث النقشبندى
جامع تراث النقشبندى
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ريهام فيكتور
قال رضا حسن، جامع تراث الشيخ سيد النقشبندى، إن الشيخ النقشبندى من مواليد 12 مارس 1921، وغير ذلك متداول على الإنترنت فهو مغلوط وغير صحيح.


وأضاف رضا حسن، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشيخ سيد النقشبندى ترك آلاف الابتهالات والأشعار وكلها مسجلة.


وأشار إلى أن جميع التسجيلات الخاصة به موثقة ومدونة فى مذكراته، منوهًا إلى أن هناك مذكرات للشيخ سيد النقشبندى منذ عام 45 حتى عام 76.


وأوضح أن مذكراته مسجل فيها حياته حتى يوم وفاته 14 فبراير، لافتا إلى أنه حتى الآن نفتقد هذا النوع من التراث. 
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