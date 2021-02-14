إقبال متوسط في انتخابات نقابة المحامين بالغربية.. صور

أجرت نقابة المحامين بالغربية ، اليوم، الأحد، انتخابات فرع مجلس النقابة بمقاعد غرب طنطا، وذلك وسط إقبال أقل من المتوسط من قبل المحامين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، المؤجلة من 8 فبراير الماضي طبقا لحكم محكمة القضاء الإدارى.





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وكان مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، وكيل مجلس نقابة المحامين، أعلن تأجيل إجراء انتخابات نقابة طنطا الفرعية، التي كان مقررا عقدها الاثنين 8 فبراير الماضى، ضمن نقابات المرحلة الثانية، إلى موعدها اليوم الأحد، وذلك لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في طنطا، بإلغاء القرار المطعون عليه؛ وإجراء انتخابات نقابة محامين غرب طنطا في استراحات المحامين والنقابة، بدلا من سرادق وخيم خارج المحكمة.



