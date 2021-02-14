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وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:45 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موعد امتحانات النقل، مؤكدا أن ٢٧ فبراير ستكون امتحانات التيرم الاول للصف الرابع الابتدائي. 

وأوضح شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه سيتم عقد امتحانات الترم الاول من ٢٧ فبراير الي ٩ مارس لسنوات النقل، متابعا أن الشهادتين الاعدادية والثانوية في لجان مراقبة ولا يوجد ابحاث أو امتحانات عن بعد لهم. 


وأضاف وزير التعليم، إن لجنة أدار أزمة كورونا اجتمعت امس لبحث لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا. 

وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد. 

وأكد الوزير: مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل، متابعا أن :"الشهادة الاعدادية والثانوية معندهمش ترم اول واخر السنة في امتحان واحد في لجان تقليدية اخر العام".
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