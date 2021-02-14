وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدارسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري.





وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "مدة الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".





وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب".





وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.