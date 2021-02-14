السنجلة جنتلة.. ما فوائد أن تكون سينجل في عيد الحب؟

منذ أيام ويستعد العالم لاحتفالات عيد الحب في 14 فبراير من كل عام ، ذلك اليوم الذي تنتظره الفتيات بشكل خاص ليكون يومًا مميزًا حافلًا بالمشاعر والهدايا وقضاء وقت ممتع مع شريك الحياة ، رغم عدم اهتمام نسبة كبيرة من الرجال بعيد الحب .
السنجلة جنتلة .. شعار آخر رفعه العديد من الشباب الذين لم يقعوا في الحب وقرروا أن يظلوا بعيدًا عن الحب وعذابه ، فامتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات حول السنجلة وفوائدها بالتزامن مع عيد الحب ، لكن في الواقع هل عدم الارتباط و الوقوع في الحب وما يسمى السنجلة ، بالفعل له فوائد أم مجرد شماعة يعلق عليها السناجل حجتهم ؟ .
بحسب موقع lifehack ، فالعديد من الفوائد التي يمكنك الاستمتاع بها إذا كنت ممن يفضلون العزوبية ، فعلى سبيل المثال يمكنك السفر في أي وقت كما يحلو لك دون وقوع خلاف مع شريك الحياة .
كما وجد استطلاع أجراه باحثون بريطانيون أن 62٪ من المشاركين اكتسبوا 14 رطلًا أو أكثر بعد بدء العلاقة، فيبدو أن زيادة الوزن جاءت نتيجة الأنشطة الليلية المعتادة ، فهناك علاقة واضحة بين الزواج وزيادة الوزن .
الحصول على عدد ساعات نوم أطول من أكثر المميزات التي ينعم بها أصحاب العزوبية ، فهم لا يضطرون للسهر ليلًا مع شريك الحياة في أي من مراحل العلاقة .
تقول بيلا دي بولو إن هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن العزاب يكونون أفضل في الحفاظ على علاقاتهم مع أشخاص آخرين، مثل أصدقائهم وجيرانهم وأولياء أمورهم وأسرهم.