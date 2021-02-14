السنجلة جنتلة.. ما فوائد أن تكون سينجل في عيد الحب؟





السنجلة جنتلة .. شعار آخر رفعه العديد من الشباب الذين لم يقعوا في الحب وقرروا أن يظلوا بعيدًا عن الحب وعذابه ، فامتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات حول السنجلة وفوائدها بالتزامن مع عيد الحب ، لكن في الواقع هل عدم الارتباط و الوقوع في الحب وما يسمى السنجلة ، بالفعل له فوائد أم مجرد شماعة يعلق عليها السناجل حجتهم ؟ .





بحسب موقع lifehack ، فالعديد من الفوائد التي يمكنك الاستمتاع بها إذا كنت ممن يفضلون العزوبية ، فعلى سبيل المثال يمكنك السفر في أي وقت كما يحلو لك دون وقوع خلاف مع شريك الحياة .





كما وجد استطلاع أجراه باحثون بريطانيون أن 62٪ من المشاركين اكتسبوا 14 رطلًا أو أكثر بعد بدء العلاقة، فيبدو أن زيادة الوزن جاءت نتيجة الأنشطة الليلية المعتادة ، فهناك علاقة واضحة بين الزواج وزيادة الوزن .

الحصول على عدد ساعات نوم أطول من أكثر المميزات التي ينعم بها أصحاب العزوبية ، فهم لا يضطرون للسهر ليلًا مع شريك الحياة في أي من مراحل العلاقة .

تقول بيلا دي بولو إن هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن العزاب يكونون أفضل في الحفاظ على علاقاتهم مع أشخاص آخرين، مثل أصدقائهم وجيرانهم وأولياء أمورهم وأسرهم.













منذ أيام ويستعد العالم لاحتفالات عيد الحب في 14 فبراير من كل عام ، ذلك اليوم الذي تنتظره الفتيات بشكل خاص ليكون يومًا مميزًا حافلًا بالمشاعر والهدايا وقضاء وقت ممتع مع شريك الحياة ، رغم عدم اهتمام نسبة كبيرة من الرجال بعيد الحب .