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أصل الحكاية

السنجلة جنتلة.. ما فوائد أن تكون سينجل في عيد الحب؟

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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رشا عوني
منذ أيام ويستعد العالم لاحتفالات عيد الحب في 14 فبراير من كل عام ، ذلك اليوم الذي تنتظره الفتيات بشكل خاص ليكون يومًا مميزًا حافلًا بالمشاعر والهدايا وقضاء وقت ممتع مع شريك الحياة ، رغم عدم اهتمام نسبة كبيرة من الرجال بعيد الحب . 

السنجلة جنتلة .. شعار آخر رفعه العديد من الشباب الذين لم يقعوا في الحب وقرروا أن يظلوا بعيدًا عن الحب وعذابه ، فامتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات حول السنجلة وفوائدها بالتزامن مع عيد الحب ، لكن في الواقع هل عدم الارتباط و الوقوع في الحب وما يسمى السنجلة ، بالفعل له فوائد أم مجرد شماعة يعلق عليها السناجل حجتهم ؟ . 

بحسب موقع lifehack ، فالعديد من الفوائد التي يمكنك الاستمتاع بها إذا كنت ممن يفضلون العزوبية ، فعلى سبيل المثال يمكنك السفر في أي وقت كما يحلو لك دون وقوع خلاف مع شريك الحياة .

كما وجد استطلاع أجراه باحثون بريطانيون أن 62٪ من المشاركين اكتسبوا 14 رطلًا أو أكثر بعد بدء العلاقة، فيبدو أن زيادة الوزن جاءت نتيجة الأنشطة الليلية المعتادة ، فهناك علاقة واضحة بين الزواج وزيادة الوزن .


الحصول على عدد ساعات نوم أطول من أكثر المميزات التي ينعم بها أصحاب العزوبية ، فهم لا يضطرون للسهر ليلًا مع شريك الحياة في أي من مراحل العلاقة .


تقول بيلا دي بولو إن هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن العزاب يكونون أفضل في الحفاظ على علاقاتهم مع أشخاص آخرين، مثل أصدقائهم وجيرانهم وأولياء أمورهم وأسرهم.




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