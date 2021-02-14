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أخبار العالم

ملك الأردن يجتمع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لبلاده في الخارج

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:53 م
جلالة الملك عبدالله
جلالة الملك عبدالله
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مـيــــس رضـــا

اجتمع الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الأحد، برؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية.

 

وأكد الملك، خلال الاجتماع، ضرورة توفير الرعاية للمواطنين الأردنيين في الخارج، كونها على رأس أولويات عمل السفارات، خصوصا في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أهمية مواصلة تقديم أفضل الخدمات لهم، وتذليل أي عقبات تواجههم.


وشدد جلالته على أهمية دور السفراء والبعثات الدبلوماسية في توطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع آفاق التعاون لتحفيز الاقتصاد الوطني، وجلب فرص جديدة لتحسين وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأشار الملك إلى أن الأردن أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، خاصة في فترة كورونا، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، والتي تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا في قطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية.

 

كما أكد جلالة الملك أن مئوية الدولة الثانية ستكون عنوانًا لاستمرار التنمية والعطاء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

 

وتطرق الاجتماع إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد ملك الأردن أن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية.

 

ولفت الملك إلى علاقات الأردن القوية إقليميا ودوليا، وحرص المملكة على مواصلة التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الوزارة تعمل على البناء على الجهود الملكية في المحافل الدولية لتطوير علاقات الأردن الاقتصادية والسياسية، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى جذب الاستثمار وتسليط الضوء على ملف اللاجئين السوريين وما تتحمله المملكة جراء ذلك، وحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

وفيما يتعلق بسير العمل في سفارات المملكة، أشار إلى أن جهود ملك الأردن  والمكانة التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالته في المحافل الدولية تُيسر عمل البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن العمل جار على أتمتة نظم العمل في الوزارة والسفارات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

بدورهم، استعرض عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية الجهود المبذولة لتطوير التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل أي عقبات أمام الجاليات الأردنية خاصة في ظل جائحة كورونا، ودور السفارات في التواصل معها.

 

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المركز.

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